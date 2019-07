USA: Einfuhrpreise fallen so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Preise von importierten Gütern im Juni so stark gefallen wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Gegenüber dem Vorjahresmonat sei das Preisniveau um 2,0 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Das ist der stärkste Rückgang seit August 2016. Analysten hatten im Mittel einen noch deutlicheren Rückgang um 2,3 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Einfuhrpreise um revidiert 1,1 (zunächst 1,5) Prozent gefallen.

Im Monatsvergleich gingen die Importpreise im Juni um 0,9 Prozent und damit deutlicher als erwartet zurück. Analysten hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet.

Die Einfuhrpreise fließen in die Verbraucherpreise ein, an der die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik ausrichtet./elm/jsl/jha/