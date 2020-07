USA: Einfuhrpreise legen deutlich zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Juni deutlich gestiegen. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sie sich um 1,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der stärkste monatliche Zuwachs seit gut acht Jahren. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich gingen die Einfuhrpreise dagegen um 3,8 Prozent zurück.

Für Auftrieb sorgten im Monatsvergleich vor allem die Benzinpreise. Nach Ministeriumsangaben war deren Anstieg mit 21,9 Prozent so groß wie noch nie seit Beginn der monatlichen Aufzeichnungen im Jahr 1992. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Benzinpreise dagegen stark zurück, was auch die gesamten Einfuhrpreise belastete. Die Entwicklung spiegelt in etwa das Auf und Ab am globalen Ölmarkt wieder/bgf/jkr/zb