USA: Einfuhrpreise überraschend gestiegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Juli überraschend gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Einfuhrpreise um 0,1 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Im Vormonat hatten die Preise noch stagniert.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Importpreise um 1,6 Prozent zu. Das war etwas stärker als erwartet.

Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Zuletzt hatte sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt abgeschwächt. An den Finanzmärkten wird daher im September mit der ersten Zinssenkung der Fed seit der großen Inflationswelle gerechnet.

Die aktuellen US-Konjunkturdaten dürften aber die Spekulation auf einen großen Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte gedämpft haben. Der US-Dollar konnte nach der Veröffentlichung der Daten deutlich zulegen./jkr/jsl/men