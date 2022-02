USA: Einzelhandelsumsätze steigen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Einzelhandelsumsätze im Januar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse seien gegenüber dem Vormonat um 3,8 Prozent geklettert, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Experten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 2,0 Prozent erwartet.

Allerdings wurde der Rückgang im Dezember auf 2,5 Prozent revidiert, nachdem zunächst nur ein Minus von 1,9 Prozent ermittelt worden war.

Ohne die häufig schwankenden Erlöse aus Autoverkäufen stiegen die Umsätze um 3,3 Prozent. Hier war ein Anstieg um 1,0 Prozent erwartet worden.

Der robuste Arbeitsmarkt stützte die Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern wie Autos und Möbel. Die Belastungen des Handels durch die Ausbreitung der Omikron-Variante wurden so offenbar überkompensiert./jsl/jkr/jha/