USA: Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Mai stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Monatsvergleich um 0,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet.

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Allerdings waren die Erlöse im Vormonat April etwas schwächer gestiegen als bisher bekannt. Das Ministerium revidierte den Anstieg auf 0,4 Prozent, nachdem zunächst ein Plus von 0,5 Prozent ermittelt worden war.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im Mai um 0,8 Prozent. Hier war ein Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet worden./jkr/jha/