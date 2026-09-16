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USA: Einzelhandelsumsätze steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im August stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nu einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet. Im Juli waren die Erlöse noch um 0,5 Prozent gefallen.

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Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im August um 1,4 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,6 Prozent erwartet worden.

"Die deutlich erhöhten Benzin- und Dieselpreise haben einen großen Beitrag zu dem nominalen Plus geliefert, was aber eher kritisch zu sehen ist", kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf. "Alles in allem wurden die Konsensschätzungen klar übertroffen." Damit sollten Zweifel an der erwarteten Zinserhöhung seitens der Fed nicht geschürt werden. Die US-Notenbank Fed wird am Abend ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Es wird an den Finanzmärkten ganz überwiegend eine Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte erwartet./jsl/jkr/jha/

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