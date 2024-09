USA: Einzelhandelsumsätze steigen unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze des US-Einzelhandels haben im August unerwartet zugelegt. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Zudem waren die Umsätze im Vormonat laut revidierten Zahlen um 1,1 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Anstieg um 1,0 Prozent ermittelt worden.

Ohne die volatilen Umsätze mit Autoverkäufen stiegen die Erlöse im August um 0,1 Prozent. Erwartet wurde ein Zuwachs um 0,2 Prozent. Die Umsätze der Einzelhändler gelten als Indikator für die Stärke des Konsums, der für das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft traditionell eine besonders große Rolle spielt.

"Trotz der Belastungen aufgrund rückläufiger Pkw-Verkäufe und sinkender Benzinpreise sind die Einzelhandelsumsätze unerwartet gestiegen", schreibt Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Zinssenkungsspekulationen mit Blick auf die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch sollten daher etwas gedämpft werden. An den Finanzmärkten ist immer noch unklar, ob die Fed den Leitzins um 0,25 oder um 0,50 Prozentpunkte senken wird. "Nach dem soliden Start in das dritte Quartal hat sich die Konsumdynamik zwar verlangsamt, unseres Erachtens dienen die Zahlen insgesamt aber nicht zur Rechtfertigung eines großen Lockerungsschrittes der Fed", schreibt Umlauf./jsl/jkr/jha/