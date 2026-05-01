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USA: Einzelhandelsumsätze steigen wie erwartet

14.05.26 15:04 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im April wie erwartet gestiegen. Sie legten im Monatsvergleich um 0,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Anstieg gerechnet.

Im März waren die Erlöse um revidierte 1,6 Prozent gestiegen. Hier war zunächst ein Plus von 1,7 Prozent ermittelt worden.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im April um 0,7 Prozent. Hier war ein Zuwachs von 0,5 Prozent erwartet worden./jsl/he