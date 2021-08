USA: Empire-State-Index fällt stärker als erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich im August überraschend stark eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel im Vergleich zum Vormonat um 24,7 Punkte auf 18,3 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang auf im Schnitt 28,5 Punkte gerechnet. Im Vormonat hatte der Indikator noch mit 43,0 Punkten einen Rekordstand erreicht. Der Indikator signalisiert aber weiter wirtschaftliches Wachstum, da er über Null Punkten liegt./jsl/jkr/jha/