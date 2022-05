USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet gefallen. Die Zahl sei um 8000 auf 210 000 gesunken, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit 215 000 Anträgen gerechnet. Das Niveau der Hilfsanträge bleibt damit im längeren Vergleich niedrig.

Die wöchentlichen Erstanträge gelten als kurzfristiger Indikator für die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts. Die US-Notenbank Fed berücksichtigt die Lage am Jobmarkt bei ihrer Geldpolitik . Angesichts der robusten Entwicklung am Arbeitsmarkt und der hohen Inflation hat die Fed ihren Leitzins Anfang Mai zum zweiten Mal in Folge und merklich angehoben. Sie hat zudem weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt./jsl/jha/