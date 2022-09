USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich in der vergangenen Woche nicht weiter verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg leicht um 5000 auf 213 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 217 000 Anträgen gerechnet. Die Zahl der Erstanträge war zuvor fünf Wochen in Folge gesunken.

Der Wert der Vorwoche wurde etwas nach unten revidiert. Die Zahl der Anträge lag demnach bei 208 000, nachdem zuvor 215 000 Hilfsanträge gemeldet worden waren.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind ein kurzfristiger Indikator für die Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich trotz des jüngsten Anstiegs der Hilfsanträge und einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung seit Beginn des Jahres nach wie vor robust. Viele Unternehmen klagen über einen Mangel Arbeitskräftemangel.

Die US-Notenbank Fed orientiert sich in ihrer Geldpolitik stark an der Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Sie hat den soliden Arbeitsmarkt als Argument gegen eine tiefe Rezession angeführt und die Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation mehrfach kräftig erhöht./jkr/bgf/nas