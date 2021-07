USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken

WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf dem US-Arbeitsmarkt hat die Erholung vom Corona-Einbruch wieder Fahrt aufgenommen. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, gesunken. Im Wochenvergleich gab es einen Rückgang um 26 000 auf 360 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Analysten hatten im Schnitt allerdings einen etwas stärkeren Rückgang auf 350 000 erwartet. Außerdem wurde der Wert der Woche zuvor nach oben revidiert, von 373 000 auf 386 000. Zuletzt war die Erholung am amerikanischen Arbeitsmarkt etwas ins Stocken geraten. Die Zahl der Hilfsanträge war zeitweise sogar gestiegen.

Tendenziell geht die Zahl der Erstanträge aber seit Beginn des Jahres zurück. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt verbessert sich dank eines robusten Aufschwungs wegen enormer Staatshilfen, Lockerungen der Corona-Maßnahmen und den Corona-Impfungen.

Die Hilfsanträge liegen aber nach wie vor über dem Niveau, das vor der Corona-Krise üblich war. In den Monaten vor der Pandemie wurden pro Woche nur gut 200 000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt./jkr/bgf/jha/