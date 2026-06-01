DAX24.967 +0,7%Est506.081 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 -3,0%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.614 -1,0%Euro1,1640 +0,3%Öl94,74 -2,7%Gold4.501 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Marvell Technology A3CNLD Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus - 25.000-Punkte-Marke zurückerobert -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Ackman baut Pershing Square-Depot um: Milliarden-Einstieg bei Microsoft und radikaler Google-Schnitt Ackman baut Pershing Square-Depot um: Milliarden-Einstieg bei Microsoft und radikaler Google-Schnitt
Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen Aktien von Infineon, STMicro, ASML & Co. unter Druck: Halbleiter-Rally stockt angesichts extremer Erwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen deutlich zu

04.06.26 14:43 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben überraschend viele Menschen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Die Hilfsanträge legten in der vergangenen Woche um 13.000 auf 225.000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 215.000 Anträgen gerechnet.

Der Wert für die Vorwoche wurde um 3.000 auf 212.000 nach unten revidiert. Die Hilfsanträge bleiben trotz des Anstiegs auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Am Freitag werden die offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung für Mai erwartet. Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht für April robust ausgefallen. Es wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet.

In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. In den vergangenen Monaten hatte die Notenbank den Leitzins nicht angetastet. Auch bei der nächsten Zinssitzung Mitte des Monats wird allgemein nicht mit einer Änderung gerechnet./jkr/he