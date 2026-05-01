DAX25.030 -0,6%Est506.040 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 -3,9%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.045 -1,4%Euro1,1633 ±0,0%Öl96,27 +1,4%Gold4.408 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX verliert -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Quanten-Aktien, Micron, Snowflake, Rheinmetall, OHB, Marvell, AMD, Siemens Energy, Bitcoin im Fokus
Top News
Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstag nach Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstag nach
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu

28.05.26 14:44 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche nur wenig verändert. Die Hilfsanträge legten um 5.000 auf 215.000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 211.000 Anträgen gerechnet.

Der Wert für die Vorwoche wurde geringfügig um 1.000 auf 210.000 nach oben revidiert. Die Hilfsanträge bleiben insgesamt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für April robust ausgefallen. Es wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins nicht angetastet./jha/men