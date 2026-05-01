USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche nur wenig verändert. Die Hilfsanträge legten um 5.000 auf 215.000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 211.000 Anträgen gerechnet.

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Der Wert für die Vorwoche wurde geringfügig um 1.000 auf 210.000 nach oben revidiert. Die Hilfsanträge bleiben insgesamt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für April robust ausgefallen. Es wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins nicht angetastet./jha/men