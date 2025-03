USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter gesunken. Ihre Zahl ging in der vergangenen Woche um 2.000 auf 220.000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 225.000 Anträgen gerechnet. Die Daten signalisieren nach wie vor einen robusten US-Arbeitsmarkt in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Der Wert der Vorwoche wurde leicht um 1.000 auf 222.000 nach oben revidiert. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Zuletzt hatte der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Februar eine leichte Abkühlung gezeigt. Die Beschäftigtenzahl ist weniger gestiegen als erwartet und die Arbeitslosenquote legte überraschend etwas zu.

Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Ein robuster Arbeitsmarkt spricht gegen eine Zinssenkung . Zuletzt hatte die Fed die Leitzinsen im Dezember gesenkt und im Januar stabil gehalten. Auf der nächsten Zinssitzung in der kommenden Woche wird fest mit einem unveränderten Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent gerechnet./jkr/jsl/jha/