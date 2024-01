USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen. In der vergangenen Woche nahm die Zahl der Hilfsanträge um 25 000 auf 214 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 200 000 erwartet.

Der Wert für die Woche zuvor wurde von 187 000 auf 189 000 revidiert. Die Zahl der Anträge liegt nach wie vor auf einem eher niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für den amerikanischen Arbeitsmarkt. Obwohl jüngste Wirtschaftsdaten auf eine etwas schwächere konjunkturelle Entwicklung hindeuten, bleibt die Lage stabil.

Die US-Notenbank Fed berücksichtigt die Lage auf dem Arbeitsmarkt stark in ihrer Geldpolitik . Sie stemmt sich mit hohen Zinsen gegen die Teuerung, hat die Leitzinsen zuletzt aber unverändert gelassen. In den vergangenen Monaten hatte sich die Inflation tendenziell abgeschwächt, weshalb für dieses Jahr deutliche Zinssenkungen erwartet werden./jkr/bgf/jha/