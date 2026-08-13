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USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen überraschend stark

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 209.000 Hilfsanträge gestellt, was einem Zuwachs um 9.000 entspricht, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 202.000 Anträgen gerechnet. Damit liegt die Zahl erstmals seit vier Wochen wieder über der Marke von 200.000.

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Im längerfristigen Vergleich bleiben die Hilfsanträge aber auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung allerdings schwach ausgefallen mit einem überraschenden Rückgang der Beschäftigung im Juli.

In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil ein robuster Arbeitsmarkt neben der Preisstabilität zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die US-Notenbank den Leitzins unverändert gelassen. Klare Signale für das künftige Vorgehen gab Notenbankchef Kevin Warsh nicht. Am Markt wird eine Zinserhöhung im weiteren Verlauf des Jahres für möglich gehalten./jkr/jsl/jha/

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