WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 203.000 Anträge verzeichnet, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 1.000 mehr als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 198.000 Anträge gerechnet.

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Der Wert der Vorwoche wurde um 2.000 auf 202.000 nach oben revidiert. Der amerikanische Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt robust. Die Zahl der Hilfsanträge ist im historischen Vergleich niedrig.

In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Neben der Preisstabilität zählt auch Vollbeschäftigung zum Mandat der Fed. Zuletzt hatte die Notenbank Ende Oktober die Leitzinsen unverändert in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wird im Dezember wegen der hohen Inflation mit einer Leitzinserhöhung gerechnet./jsl/jha/