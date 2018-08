USA: Erzeugerpreise steigen etwas schwächer

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erzeugerpreise etwas schwächer gestiegen. Das Preisniveau auf Produzentenebene lag im Juli 3,3 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Vormonat waren die Preise um 3,4 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit Ende 2011 nicht mehr. Analysten hatten im Schnitt eine Teuerung in dieser Höhe auch für Juli erwartet.

Im Monatsvergleich stagnierten die Preise, die Produzenten für ihre Güter erhalten. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,2 Prozent, nach einem Zuwachs um 0,3 Prozent im Juni. Ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie stiegen die Erzeugerpreise im Juli um 2,7 Prozent zum Vorjahresmonat und um 0,1 Prozent zum Vormonat.

Die Erzeugerpreise fließen in die Preisentwicklung auf Verbraucherebene ein, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Neue Zahlen werden an diesem Freitag veröffentlicht./bgf/jsl/jha/