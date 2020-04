USA: Erzeugerpreise steigen etwas stärker als erwartet

Werbung

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- comdirect meldet Gewinnsprung -- SAP kappt Prognose für 2020 -- Gerresheimer, Disney, VW, UBS, Starbucks, Airbus im Fokus

Starkes Quartal beflügelt Takeaway-Aktie. Pfizer will bald Coronavirus-Behandlung an Menschen testen. Merck KGaA will weitere Zulassung für Bavencio. CureVac plant im Frühsommer Test mit Impfstoff gegen Coronavirus. UBS-Manager spenden Millionen zur Bekämpfung des Coronavirus. Euro-Zone stürzt laut ifo-Prognose in Rezession.