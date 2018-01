USA fordern Freilassung politischer Gefangener im Iran

Was wird im neuen Börsenjahr wichtig? Müssen Anleger mit fallenden oder weiter steigenden Notierungen rechnen? Im Online-Seminar am Donnerstag­­abend liefert Investment­stratege Thomas Timmermann Research aus erster Hand.

DAX schließt im Minus -- Wall Street-Rekordserie pausiert -- China ordnet wohl Sperre für Bitcoin-Schürfer an -- DAX-Prognosen: Das erwarten Experten -- K+S, Lufthansa, HeidelbergCement im Fokus

Bayer platziert weitere Covestro-Aktien. Intesa prüft Verkauf fauler Kredite. Berkshire Hathaway stellt Weichen für Buffett-Nachfolge. Ende des Baubooms in Deutschland wohl in Sicht. Renault in Deutschland Nummer Eins bei Elektroautos. Kodak-Aktie verdoppelt: Konzern führt Kryptowährung ein.