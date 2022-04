USA geben der Ukraine weitere 500 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat der Ukraine weitere 500 Millionen Dollar an wirtschaftlicher Hilfe versprochen. Das verkündete US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus im Washington. Die wirtschaftliche Unterstützung der USA für die Ukraine summiere sich damit auf eine Milliarde Dollar in den vergangenen zwei Monaten. Das Geld solle unter anderem helfen, die ukrainische Wirtschaft zu stabilisieren und Städte zu unterstützen, die durch den russischen Angriff verwüstet worden seien, sagte Biden./jac/DP/nas