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USA geben UN eine Milliarde Dollar für humanitäre Hilfe

17.06.26 06:30 Uhr

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die USA unterstützen die Vereinten Nationen mit mehr als einer Milliarde Dollar (rund 860 Mio. Euro) für humanitäre Zwecke und Katastrophenhilfe. Das Geld soll dem Kinderhilfswerk Unicef und dem Welternährungsprogramm (WFP) zugutekommen, die damit lebensrettende Hilfe in mehr als 40 Ländern leisten, wie das US-Außenministerium mitteilte. Mit mehr als 800 Millionen Dollar gehe der Großteil des Geldes an das WFP, während Unicef mit rund 218 Millionen Dollar unterstützt werde.

Erst vor einem Monat gaben die USA eine Zuwendung an die Vereinten Nationen in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar bekannt. Im Dezember hatte die Regierung um Präsident Donald Trump zwei Milliarden Dollar bereitgestellt.

Trump ließ humanitäre Hilfe zusammenstreichen

Vor Trumps Amtsantritt waren die finanziellen Zuwendungen der Vereinigten Staaten allerdings teilweise um ein Vielfaches höher gewesen. Zudem schulden die USA den finanziell stark unter Druck stehenden und von Trump scharf kritisierten Vereinten Nationen weiter Milliarden an Mitgliedsbeiträgen.

Der Republikaner stellte die humanitäre Hilfe der USA zu Beginn seiner zweiten Amtszeit grundsätzlich infrage und ließ etliche Programme beenden. Unter seiner Führung trat das wirtschaftsstärkste Land der Welt zudem aus vielen UN-Organisationen aus und zog sich aus Abkommen unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zurück./jcf/DP/zb