USA gewähren Migranten aus Venezuela vorläufigen Schutzstatus

Washington (Reuters) - Die US-Regierung gewährt Hunderttausenden Migranten aus Venezuela vorläufigen Schutzstatus.

In ihrer Heimat herrschten derzeit außergewöhnliche Umstände, darunter weit verbreiteter Hunger, Mangelernährung und eine wachsende Präsenz von nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen, begründete ein ranghoher Regierungsvertreter die Maßnahme am Montag. "Es ist für sie nicht sicher zurückzukehren." Wer bestimmte Kriterien erfüllt, soll eine 18-monatige Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die USA arbeiten den Angaben zufolge zudem daran, den internationalen Druck auf den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro zu koordinieren, freie und faire Wahlen abzuhalten.

Der neue US-Präsident Joe Biden erfüllt mit der Unterstützungszusage ein Versprechen aus dem Wahlkampf 2020. Geschätzt 320.000 Menschen könnte so geholfen werden. Insgesamt sind in den vergangenen Jahren nach Angaben der Vereinten Nationen 5,4 Millionen Venezolaner ausgewandert. Sie flohen vor den politischen Tumulten unter Maduro, dem Zusammenbruch der Wirtschaft in dem Opec-Staat und einer humanitären Krise.