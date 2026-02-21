DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 +1,4%Nas22.880 +0,9%Bitcoin57.414 +0,9%Euro1,1758 -0,1%Öl71,58 -0,5%Gold5.095 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Airbus 938914 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stärker ins Wochenende -- Wall Street höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Aggressive Zollpolitik: Trump hat Niederlage vor Oberstem Gericht kassiert - Befugnisse überschritten Aggressive Zollpolitik: Trump hat Niederlage vor Oberstem Gericht kassiert - Befugnisse überschritten
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum 2026 bisher enttäuschend verläuft NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum 2026 bisher enttäuschend verläuft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA haben Teil ihrer Schulden bei den UN bezahlt

20.02.26 21:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die USA haben einen Teil ihrer ausstehenden Beiträge bei den Vereinten Nationen bezahlt. Die UN haben 160 Millionen US-Dollar erhalten, wie der Sprecher von Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, mitteilte. Damit sollen nun Rückstände aus dem Jahr 2025 ausgeglichen werden. Insgesamt müssen die USA aber Milliardenbeträge nachzahlen.

Wer­bung

Die USA sind größter Beitragszahler für den regulären UN-Etat. Das Land ist unter Präsident Trump aber aus zahlreichen UN-Organisationen ausgetreten und hat sich zudem aus Abkommen unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zurückgezogen.

Guterres warnte vor finanziellem Kollaps

Kürzungen und Zahlungsverzug unter anderem der USA haben die Weltorganisation in eine tiefe Krise gestürzt - Guterres warnte im Januar sogar vor einem "unmittelbaren finanziellen Kollaps". Wenn keine Lösung gefunden werde, könne im Juli das Geld für das reguläre Budget ausgehen, hieß es in einem Brief des UN-Chefs an die 193 Mitgliedsstaaten.

Ob die US-Zahlung einen Kurswechsel Trumps andeutet, ist unklar. Sollten weitere Zahlungen eingehen, werde man darüber informieren, sagte der Sprecher.

Wer­bung

Kritiker befürchten, dass Trump anstrebt, den von ihm ins Leben gerufenen Friedensrat als Konkurrenzorganisation zu den UN aufzubauen. Bei der ersten Sitzung des Gremiums am Donnerstag implizierte der US-Präsident etwa, dass der Friedensrat über die Vereinten Nationen wachen solle. Genaue Details nannte er nicht. Neben den USA hat sich bisher keines der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates offiziell Trumps Neugründung angeschlossen./apo/DP/he