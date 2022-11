USA: Häuserpreise legen unerwartet etwas zu - FHFA

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Hauspreise im September unerwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise geringfügig um 0,1 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,2 Prozent gerechnet.

In den Monaten Juli und August waren die Hauspreise noch jeweils leicht gesunken. Zuvor waren die Preise zuletzt im Mai 2020 gefallen - also in etwa zu Beginn der Corona-Pandemie.

Für das dritte Quartal, also die Monate Juli bis September, meldete die Agentur im Quartalsvergleich einen Preisanstieg um ebenfalls 0,1 Prozent. Zwar hätten sich die Preise im dritten Quartal kaum verändert zum Vorquartal gehalten, sagte FHFA-Experte William Doerner. Allerdings würden sie weiter deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen. Das Wachstum der US-Immobilienpreise habe sich allerdings erheblich verlangsamt, sagte Doerner.

Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind.

