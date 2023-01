USA: Häuserpreise sinken leicht - FHFA

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Hauspreise im November leicht gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken sie um 0,1 Prozent, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Preise noch stagniert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im November um 8,2 Prozent.

"Die Hauspreise in den USA waren in den letzten vier Monaten weitgehend unverändert und blieben in der Nähe des im Sommer 2022 erreichten Höchststandes", sagte FHFA-Ökonomin Nataliya Polkovnichenko. "Während die höheren Hypothekenzinsen die Nachfrage gedämpft haben, haben die geringen Bestände an zum Verkauf stehenden Häusern dazu beigetragen, die Hauspreise relativ stabil zu halten."

Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde der Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind./jsl/bgf/jha/