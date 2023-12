USA: Häuserpreise steigen weniger deutlich als erwartet - FHFA

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Hauspreise im Oktober nicht so deutlich gestiegen wie von Experten erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

Im September waren die Preise noch um revidierte 0,7 (zuvor 0,6) Prozent nach oben geklettert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im Oktober um 6,3 Prozent./he