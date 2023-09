USA: Hauspreise legen weiter zu - Case-Shiller-Index

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Immobilienmarkt setzt seine Erholung von seiner Schwächephase im vergangenen Jahr fort. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten legten die Häuserpreise im Juli zum Vormonat um 0,9 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Es ist der fünfte Anstieg in Folge - nach deutlichen Preisrückgängen im vergangenen Jahr. Analysten hatten im Schnitt ein Plus von 0,7 Prozent erwartet.

Im Jahresvergleich stiegen die Häuserpreise erstmals seit Februar wieder. Das Preisniveau legte um 0,1 Prozent zu, erwartet wurde dagegen ein Rückgang um 0,1 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte 2022 waren die Preise kräftig gefallen. Belastet wurde der Markt damals vor allem durch stark gestiegene Hypothekenzinsen und hohe Baukosten.

Der Preisanstieg habe sich fortgesetzt, sagte Craig J. Lazzara von S&P. Mittlerweile seien diese so deutlich nach oben gegangen, dass die Rückgänge vom vergangenen Jahr aufgeholt seien. Zudem sei die Erholung breit angelegt./bgf/jsl/he