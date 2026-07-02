USA: Industrie-Aufträge sinken weniger als erwartet

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WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Mai weniger gesunken als erwartet. Die Bestellungen sanken um 1,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet. Im April hatten die Aufträge noch um revidierte 5,3 Prozent zugelegt. In einer ersten Schätzung waren 4,8 Prozent ermittelt worden.

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Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 1,9 Prozent. Hier war ein Plus von 1,0 Prozent erwartet worden.

Die Aufträge für langlebige Güter fielen laut einer zweiten Schätzung um 4,5 Prozent zum Vormonat. Damit wurde eine erste Schätzung betätigt. Ohne Transportgüter legten die Aufträge um 1,4 Prozent zu./jsl//he