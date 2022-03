USA: Industrie erhält mehr Aufträge als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrieunternehmen haben im Januar mehr Aufträge erhalten als erwartet. Die Bestellungen seien zum Vormonat um 1,4 Prozent gestiegen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet. In diesem Ausmaß waren die Bestellungen im Vormonat gestiegen.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge legten die Aufträge im Januar um 1,0 Prozent zu. Der Zuwachs folgt auf ein Plus von 0,5 Prozent im Dezember. Die Aufträge für langlebige Güter stiegen zum Vormonat um 1,6 Prozent. Ohne Transportgüter ergibt sich ein Zuwachs um 0,7 Prozent. /bgf/jsl/he