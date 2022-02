USA: Industrieaufträge fallen wie erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat im Dezember weniger Aufträge erhalten. Die Aufträge seien um 0,4 Prozent zum Vormonat gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten Rückgang in dieser Höhe erwartet. Im November waren die Aufträge noch um revidierte 1,8 Prozent (zunächst plus 1,6 Prozent) gestiegen. Ohne den Transportsektor legten die Bestellungen um 0,1 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet worden.

Die Auftragseingänge für langlebige Güter fielen im Dezember laut einer zweiten Schätzung um revidierte 0,7 Prozent zum Vormonat. Zunächst war ein Rückgang von 0,9 Prozent ermittelt worden. Ohne Transportgüter stiegen die Aufträge für langlebige Güter um 0,6 Prozent. Hier war zunächst ein Anstieg um 0,4 Prozent festgestellt worden./jsl/jkr