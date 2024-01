USA: Industrieproduktion legt überraschend zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in den USA ist Ende des vergangenen Jahres überraschend gestiegen. Die Gesamtproduktion habe im Monatsvergleich um 0,1 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Im Verarbeitenden Gewerbe belief sich das Plus ebenfalls auf 0,1 Prozent. Die Kapazitätsauslastung in der Gesamtindustrie betrug den Angaben zufolge unverändert 78,6 Prozent./jkr/bgf/he