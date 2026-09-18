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USA: Industrieproduktion stagniert im August

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im August stagniert. Die Produktion verharrte im Vergleich zum Vormonat, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Juli war die Produktion noch um 0,2 Prozent gestiegen.

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Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen verharrte im August bei 76,3 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 76,4 Prozent erwartet./jsl/nas

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