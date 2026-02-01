DAX25.151 +0,6%Est506.063 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +0,9%Nas22.673 +0,4%Bitcoin56.763 -0,3%Euro1,1818 -0,3%Öl69,42 +3,1%Gold4.984 +2,1%
USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

18.02.26 15:40 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Im Januar habe sie um 0,7 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit fast einem Jahr. Volkswirte hatten ein Plus von lediglich 0,4 Prozent erwartet.

Allerdings hatte die Produktion im Vormonat weniger zugelegt als zunächst ermittelt. Im Dezember war die Fertigung um revidiert 0,2 Prozent gestiegen, nachdem zuvor nur ein Plus um 0,4 Prozent ermittelt worden war.

Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Januar um 0,5 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent. Volkswirte hatten mit 76,5 Prozent gerechnet./jsl/la/he