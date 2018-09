USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im August stärker gestiegen als erwartet. Die Produktion sei zum Vormonat um 0,4 Prozent geklettert, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat von 0,1 auf 0,4 Prozent nach oben revidiert.

Vor allem der starke Anstieg der Autoproduktion stützte den Gesamtwert. Das enger gefasste verarbeitende Gewerbe, der Abgrenzung nach vergleichbar mit der deutschen Industrie, steigerte seine Herstellung um 0,2 Prozent. Hier war ein Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert worden.

Die Kapazitätsauslastung der Industrie stieg im August um 0,2 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent. Hier waren 78,2 Prozent erwartet worden./jsl/bgf/men