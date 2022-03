USA: Industrieproduktion steigt wie erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Februar wie erwartet gestiegen. Sie legte um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten diesen Anstieg erwartet. Im Januar war die Produktion um 1,4 Prozent geklettert. Sie wird immer noch durch Lieferengpässe und einen Mangel an Arbeitskräften belastet. Die Lieferengpässe könnten durch den Ukraine-Krieg künftig wieder verschärft werden.

Die Kapazitätsauslastung stieg im Februar von revidiert 77,3 Prozent im Vormonat auf 77,6 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 77,9 Prozent gerechnet./jsl/bgf/mis