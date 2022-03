USA: Industriestimmung hellt sich wieder auf

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Februar wieder verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg gegenüber Januar um einen Punkt auf 58,6 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf 58,0 Punkte. Vor dem jüngsten Anstieg war der Indikator zweimal in Folge gefallen.

Timothy Fiore vom ISM sagte, die Industrie werde immer noch durch Probleme in den Lieferketten belastet. Auch die Omikron-Variante des Corona-Virus habe die Entwicklung gedämpft, es habe aber Anzeichen von Besserung gegeben. Nach wie vor verzeichne die Industrie viele Kündigungen und Frühverrentungen. Diese Entwicklungen, vermutlich eine Folge der Corona-Pandemie, sprechen für ein anhaltend knappes Arbeitsangebot, das die US-Wirtschaft seit längerem plagt.

Der Stimmungsindikator für die US-Industrie, der als Gradmesser für das gesamtwirtschaftliche Wachstum gilt, liegt deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte über der Marke deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Darunter signalisiert der Indikator eine Schrumpfung./bgf/jkr/he