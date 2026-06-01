DAX24.294 -0,6%Est506.050 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9300 -2,3%Nas25.682 ±0,0%Bitcoin53.624 +0,3%Euro1,1556 +0,1%Öl92,76 +0,5%Gold4.160 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Aussagen zum Iran belasten den DAX -- US-Börsen leichter -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- SoftBank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Aktie wenig bewegt: Pfizer-Chef sagt Treffen mit Merz ab - Investitionspläne stehen auf dem Prüfstand Aktie wenig bewegt: Pfizer-Chef sagt Treffen mit Merz ab - Investitionspläne stehen auf dem Prüfstand
Meta – Der US-Tech-Gigant baut sein erstes KI-Rechenzentrum in Indien mit Reliance! Meta – Der US-Tech-Gigant baut sein erstes KI-Rechenzentrum in Indien mit Reliance!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Inflation steigt erstmals seit drei Jahren über vier Prozent

10.06.26 14:53 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Folgen des Iran-Kriegs haben die Inflation in den USA weiter angeheizt und die Teuerung erstmals seit drei Jahren über vier Prozent getrieben. Im Mai sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 4,2 Prozent gestiegen, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Damit legte die Inflation den zweiten Monat in Folge deutlich zu und stieg weiter über das von der US-Notenbank Fed angestrebte Ziel von zwei Prozent. Analysten hatten für die größte Volkswirtschaft im Schnitt einen Anstieg in dieser Höhe erwartet.

Angetrieben wurde die Preisentwicklung weiter vor allem durch Kosten für Energie, die sich im Zuge des Iran-Kriegs deutlich verteuert hat. Für Energie musste im Mai 23,5 Prozent mehr gezahlt werden als vor einem Jahr. Besonders stark war der Anstieg der Benzinpreise. Der Kraftstoff hat sich etwa 40 Prozent verteuert.

Auch die Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, legte zu. In dieser Betrachtung meldet das Ministerium einen Preisanstieg um 2,9 Prozent im Jahresvergleich, nachdem die Jahresrate im Monat zuvor bei 2,8 Prozent gelegen hatte. Analysten hatten dies erwartet./jkr/jsl/jha/