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USA: Inflationsrate verharrt bei 3,4 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Inflation in den USA hat sich im August wie erwartet auf hohem Niveau nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate ebenfalls bei 3,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet. Die US-Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

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Zuvor war die Inflationsrate zwei Monate in Folge gesunken. Von März bis Mai hatten die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise die Teuerung deutlich nach oben getrieben. Die Energiepreise sind allerdings angesichts der Zuspitzung im Nahen Osten zuletzt wieder deutlich gestiegen./jsl/jha/

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