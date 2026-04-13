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USA-Iran-Gespräche

Entspannung im USA-Iran-Konflikt? So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

14.04.26 09:27 Uhr
Geopolitische Entspannungssignale treffen auf Rüstungsboom: So bewegen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS | finanzen.net

Im Zuge vorsichtiger Deeskalationssignale im USA-Iran-Konflikt stehen die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS erneut im Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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• Vorsichtige Hoffnungen auf eine Deeskalation im USA-Iran-Konflikt
• Deutsche Rüstungsaktien bleiben im Fokus der Anleger
• Rheinmetall verkündete zum Wochenbeginn neues Joint Venture

Die jüngsten Entwicklungen im Iran-Konflikt haben die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte erneut auf europäische Rüstungswerte gelenkt. Nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende vorerst ohne Einigung endeten, sieht US-Präsident Donald Trump laut dpa-AFX aktuell jedoch weiterhin "eine Chance auf einen Deal". Gleichzeitig bleiben die geopolitischen Risiken hoch - ein Umfeld, das traditionell besonders für Aktien aus der Verteidigungsindustrie relevant ist.

Geopolitische Unsicherheit als Kurstreiber für Rüstungsaktien

Historisch zählen Rüstungsunternehmen zu den Gewinnern geopolitischer Spannungen. Steigende Verteidigungsausgaben, langfristige Aufrüstungsprogramme der NATO-Staaten sowie anhaltende Konflikte erhöhen die Nachfrage nach militärischer Technologie deutlich.

Davon profitieren vor allem europäische Branchenführer wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS.

Eigentlich sprechen geopolitische Entspannungssignale daher eher für eine schwächere Entwicklung von Rüstungsaktien. Allerdings reagiert der Markt diesmal vergleichsweise verhalten. Zwar gelten Rüstungswerte in solchen Phasen grundsätzlich als sensibel gegenüber geopolitischen Impulsen, doch ist laut Experten bereits ein großer Teil der Erwartungen in den Kursen eingepreist.

So verliert die Rheinmetall-Aktie am Dienstag im XETRA-Haupthandel moderate 0,08 Prozent auf 1.494,20 Euro, während das Papier von HENSOLDT um 0,10 Prozent auf 78,72 Euro einbüßt. Daneben fallen TKMS-Aktien um 0,70 Prozent auf 85,10 Euro. Die Papiere von RENK steigen dagegen um 0,28 Prozent auf 53,15 Euro.

Rheinmetall setzt mit neuem Joint Venture strategische Impulse

Besonders im Fokus steht darüber hinaus Rheinmetall. Der Düsseldorfer Konzern hat zum Wochenstart die Gründung eines Joint Ventures mit dem europäischen Verteidigungsunternehmen Destinus angekündigt. Das Gemeinschaftsunternehmen "Rheinmetall Destinus Strike Systems" soll künftig moderne Marschflugkörper sowie ballistische Raketenartillerie entwickeln und produzieren.

Laut Unternehmensangaben hält Rheinmetall 51 Prozent an dem neuen Joint Venture. Der Produktionsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Ziel sei es, industrielle Serienkapazitäten für präzisionsgelenkte Waffensysteme aufzubauen und damit auf die steigende Nachfrage europäischer Streitkräfte zu reagieren.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger betonte laut Pressemitteilung, Europa müsse seine Produktionsbasis im Bereich moderner Angriffssysteme deutlich erweitern, um den Anforderungen der NATO-Partner gerecht zu werden. Der adressierbare Markt liege kurzfristig im mittleren dreistelligen Millionenbereich und könne langfristig in den niedrigen Milliardenbereich wachsen.

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten gewinnt diese strategische Ausrichtung zusätzlich an Bedeutung. Gerade Fähigkeiten im Bereich weitreichender Präzisionssysteme gelten zunehmend als entscheidender Faktor moderner Verteidigungsstrategien.

Rüstungssektor bleibt strukturell attraktiv - aber nicht ohne Risiken

Der Rüstungssektor bleibt laut vieler Experten angesichts geopolitischer Unsicherheiten strukturell für Anleger attraktiv. Die Kombination aus steigenden Verteidigungsbudgets, technologischer Modernisierung und langfristigen staatlichen Aufträgen sorgt tendenziell für stabile Wachstumsperspektiven.

Gleichzeitig mahnt die aktuelle Marktentwicklung zur Vorsicht: Kurzfristige Kursreaktionen auf geopolitische Nachrichten fallen zunehmend moderat aus, da viele Erwartungen bereits eingepreist sind. Für Anleger bleiben daher vor allem langfristige Trends entscheidend - und weniger einzelne politische Schlagzeilen, wie sie aktuell etwa aus den Iran-Verhandlungen rund um US-Präsident Trump berichtet werden.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT, Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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