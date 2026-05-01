DAX24.127 -0,9%Est505.846 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,28 -2,6%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.847 -0,8%Euro1,1748 -0,3%Öl107,3 +2,6%Gold4.707 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 SAP 716460 Micron Technology 869020 Intel 855681 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Bayer BAY001 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk,VW im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - 24.000er-Marke im Visier Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - 24.000er-Marke im Visier
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Iran-Krieg treibt Inflationsrate auf 3,8 Prozent

12.05.26 14:48 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat die Inflationsrate im April erneut nach oben getrieben. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im März hatte die Inflationsrate noch bei 3,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg der Rate auf 3,7 Prozent gerechnet.

Getrieben wurde die Preisentwicklung durch die im Zuge des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Energiepreise. Diese legten um 17,9 Prozent im Jahresvergleich zu. Die US-Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an./jsl/jha/