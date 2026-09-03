USA: ISM-Dienstleisterstimmung verbessert sich unerwartet

03.09.26 16:37 Uhr

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im August unerwartet verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 1,3 Punkte auf 55,4 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit unveränderten 54,1 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

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Der Indikator für neue Aufträge und bezahlte Preise legte zu. Für beide Bereiche wird ein starkes Wachstum angezeigt. Auch der Wert für die Beschäftigung verbesserte sich. Hier wird aber weiter eine Abschwächung des Arbeitsmarktes anzeigt. An diesem Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der Regierung für den Monat August veröffentlicht./jsl/jha/