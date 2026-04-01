DAX24.067 +0,1%Est505.940 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4600 -1,5%Nas23.846 +0,9%Bitcoin62.590 -0,3%Euro1,1802 +0,1%Öl95,60 +0,3%Gold4.802 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Heidelberger Druckmaschinen 731400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX schließt stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, TUI, AIXTRON, ASML, Lufthansa im Fokus
Top News
Samsung SDS-Aktie schießt hoch: Einstieg von KKR begeistert - Auch Samsung-Aktie stark Samsung SDS-Aktie schießt hoch: Einstieg von KKR begeistert - Auch Samsung-Aktie stark
ASML-Aktie gibt trotzdem ab: Chipausrüster hebt Jahresausblick nach überraschend starkem Quartal an ASML-Aktie gibt trotzdem ab: Chipausrüster hebt Jahresausblick nach überraschend starkem Quartal an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Kein Schiff passiert Sperre - Handel mit Iran gestoppt

15.04.26 18:38 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Konflikt mit dem Iran hat das US-Militär nach eigenen Angaben seine Sperre für die Schifffahrt erfolgreich umgesetzt. Während der ersten 48 Stunden der US-Blockade von Schiffen, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, sei keines der Schiffe an US-Streitkräften vorbeigekommen, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Zusätzlich hätten neun Schiffe der Aufforderung von US-Streitkräften entsprochen, umzukehren und zu einem iranischen Hafen oder einer Küstenzone zurückzukehren.

Centcom-Kommandeur Admiral Brad Cooper hatte in einem weiteren X-Beitrag erklärt, die US-Streitkräfte hätten ihre Überlegenheit auf dem Meer im Nahen Osten behauptet und den Handel in den Iran und aus dem Iran über das Meer vollständig zum Erliegen gebracht. Rund 90 Prozent der Wirtschaft der Islamischen Republik seien vom Seehandel abhängig./evs/DP/jha