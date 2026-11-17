BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die USA haben nach dem jüngsten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke deutliche Kritik an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung geübt. "Während sich die öffentliche Debatte auf die spektakulären Angriffe weit hinter den Frontlinien konzentriert, die darauf abzielen, der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen, kommen wir zu der Einschätzung, dass solche Angriffe weder dazu beigetragen haben, ein Ende des Krieges herbeizuführen, noch dazu, den russischen Vormarsch an der Front aufzuhalten", sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby bei einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel.

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Darüber hinaus stärkten solche Angriffe wahrscheinlich sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation. Dies gelte insbesondere für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Riesen Wildberries richteten, fügte Colby hinzu und wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.

Colby erwähnt Brücke nicht

Den ukrainischen Angriff auf die für Russland strategisch wichtige Brücke auf die Halbinsel Krim erwähnte Colby nicht explizit. Nach Angaben von Diplomaten dürften die Äußerungen des US-Staatssekretärs für Verteidigungspolitik allerdings mit diesem in direktem Zusammenhang stehen.

Indirekt forderte Colby sogar die europäischen Verbündeten auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen. Die Unterstützung sollte darauf ausgerichtet sein, die Ukraine in die Lage zu versetzen, die Frontlinie zu halten und, wo immer möglich, Geländegewinne zu erzielen. "Angriffe, die sich auf die Frontlinie konzentrieren und die unmittelbare Unterstützung der Kampfhandlungen in diesem Gebiet fallen selbstverständlich in diese Kategorie", ergänzte er. Zudem könnten im Einklang mit diesem Ansatz auch Angriffe auf Russlands Kriegsmaschinerie sein, die den russischen Vormarsch an der Front verlangsamen.

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Die Ukraine sollte nicht gezwungen werden, mit auf dem Rücken gefesselten Händen zu kämpfen, betonte er.

Nato-Generalsekretär hält Schlag gegen Krim-Brücke für legitim

Zuvor hatten europäische Politiker den ukrainischen Angriff auf die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim als legitimes und notwendiges Verteidigungsmanöver gewertet. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Rande des Treffens der Ukraine-Unterstützergruppe, es sei wichtig, dass sich die Ukraine verteidige. Dies bedeute auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen.

Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting erklärte: "Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen." Man stehe der Ukraine dabei zur Seite./aha/DP/jha