USA kündigen neue Russland-Sanktionen und Waffenlieferungen für Ukraine an

Washington (Reuters) - Zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs kündigen die USA neue Waffenlieferungen an die Regierung in Kiew im Volumen von zwei Milliarden Dollar an.

Zu dem Paket zur Unterstützung der Ukraine bei der Vorbereitung einer Frühjahrsoffensive gehörten unter anderem mehr Munition für die mobilen Artillerieraketensysteme vom Typ Himars und verschiedene Drohnen, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die von der Ukraine geforderten F-16-Kampfjets sind nicht darin enthalten.

Zudem kündigte die US-Regierung neue Sanktionen gegen Russland an und schloss sich damit Plänen der G7-Verbündeten an. Sie seien gegen 200 Einzelpersonen und Unternehmen sowie ein Dutzend russischer Finanzinstitute gerichtet, teilte das Präsidialamt mit. Die Sanktionen zielten auch auf "Akteure aus Drittländern" in Europa, Asien und dem Nahen Osten, die Russlands Kriegsführung unterstützen. Dazu gehörten auch neue Exportkontrollen, um die Umgehung von Sanktionen zu verhindern. Auch Unternehmen aus China würden hier aufgelistet. Zudem werden höhere Einfuhrzölle auf mehr als 100 Metalle, Mineralien und chemische Produkte aus Russland verhängt.

(Bericht von Steve Holland, Phil Stewart und Idrees Ali, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)