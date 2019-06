USA legen vor UN-Sicherheitsrat offensichtlich keine Beweise zu Iran vor

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinigten Staaten haben dem UN-Sicherheitsrat trotz öffentlicher Schuldzuweisungen an Teheran offensichtlich keine Belege für die Verantwortung des Irans für die Angriffe auf Öltanker am Golf vorgelegt. "Wir haben keinerlei Beweise diskutiert", sagte der kuwaitische UN-Botschafter Mansur al-Otaibi nach einem Treffen des Gremiums am Donnerstag. Kuwait steht dem Gremium momentan vor. Auch habe der Sicherheitsrat zunächst keine Maßnahmen angesichts der steigenden Spannungen beschlossen. Es müsse seiner Ansicht nach eine unabhängige und gründliche Untersuchung geben.

Der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter Jonathan Cohen bekräftigte die Haltung der USA, dass Teheran verantwortlich sei. "Keine Gruppe in der Region verfügt über die Ressourcen oder die Fähigkeiten, um mit dieser Genauigkeit zu agieren. Der Iran jedoch hat die Waffen, die Expertise und das Wissen der Geheimdienste, um das zu machen."

Die Spannungen in der Golf-Region nahmen nach dem Angriff auf Zwei Handelsschiffe bedrohlich zu. US-Außenminister Mike Pompeo hatte den Iran beschuldigt, hinter den Taten zu stecken. Es handele sich um eine "nicht hinnehmbare Eskalation der Spannung durch den Iran"./scb/DP/fba