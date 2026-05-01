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USA: Löhne legen weniger als erwartet zu

08.05.26 14:50 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im April weniger als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg von 0,3 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte das Lohnplus ebenfalls bei 0,2 Prozent gelegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im April um 3,6 Prozent. Hier war ein Anstieg um 3,8 Prozent erwartet worden./jsl/jha/