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USA: Löhne legen weniger als erwartet zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Juli weniger gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,1 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert. Im Vormonat hatte das Lohnplus bei 0,3 Prozent gelegen.

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Im Jahresvergleich stiegen die Löhne um 3,2 Prozent. Hier war ein Anstieg um 3,5 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/he