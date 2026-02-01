DAX25.275 +0,9%Est506.129 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,6%Nas22.915 +1,0%Bitcoin57.448 +1,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,12 -1,1%Gold5.052 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Airbus 938914 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX höher -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab Opendoor-Aktie zweistellig höher: So schnitt der Immobilien-Plattformer im vergangenen Quartal ab
JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe JPMorgan-Aktie sinkt: EZB verhängt Millionenstrafe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Michigan-Konsumklima steigt weniger als erwartet

20.02.26 16:49 Uhr

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar weniger als erwartet verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 0,2 Punkte auf 56,6 Punkte. In einer ersten Schätzung war noch ein deutlicherer Anstieg auf 57,3 Punkte ermittelt worden.

Wer­bung

Die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich - wenn auch nicht so deutlich wie zunächst ermittelt. Die Erwartungen trübten sich hingegen wie erwartet ein.

"Insgesamt nehmen die Verbraucher keine wesentlichen Unterschiede in der Wirtschaftslage gegenüber dem Vormonat wahr", kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Etwa 46 Prozent der Verbraucher erwähnten spontan, dass die hohen Preise ihre persönlichen Finanzen belasten; dieser Wert liegt seit sieben Monaten in Folge über 40 Prozent."

Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher sind gesunken. Auf Sicht von einem Jahr wird eine Inflationsrate von 3,4 Prozent erwartet. Zuvor waren es noch 4,0 Prozent gewesen. Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) verharrten bei 3,3 Prozent. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Wer­bung

Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/he